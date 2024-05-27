Ещё один рынок перестанет работать в Костанае

Акимат Костаная намерен вернуть в государственную собственность участок улицы Шевченко, который сейчас находится в частной собственности. Об этом аким Костаная Марат Жундубаев заявил на аппаратном совещании.

Сейчас по улице Шевченко расположен рынок «Салтанат».

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«Частнику будет предлагаться. Мы не собираемся просто забирать землю. Будем предлагать ему какую-то землю. Надо подумать и второй вариант — это компенсация. Как сегодня он находится, думаю, он не будет так находиться. Что касается предпринимателей. Их 345. Я думаю, в этом году мы их предупреждаем, в следующем году со стороны Победы в марте торговать там не будут», — отметил Марат Жундубаев.

Помимо этого акимат проводит инвентаризацию уже выданных для работы бизнесменам земельных участков. К примеру, в Северной промышленной зоне на 14 гектарах предприниматель должен был построить завод по производству мясных полуфабрикатов и мясокостной муки. Однако строительство не велось. В итоге арендатор вернул участок, кадастровая стоимость которого 250 млн тенге, государству.

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