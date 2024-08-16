День города. Куда сходить в пятницу вечером?

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Празднование дня города в Костанае продолжается.
Сегодня в Костанае в честь дня рождения Акция «Қош келдіңіздер Қостанайға» в течение дня Аэропорт, ж/д вокзал.
15.00-21.00 — по маршруту автобуса №18 — Автобусные экскурсии по городу «Костанай в названиях и судьбах».
16.00-18.00 Сити-центр — конкурс снох «Абысын-ажын»
17.30-19.00 Набережная на ул. Гашека концертная программа самодеятельных исполнителей и коллективов Костанайского, Федоровского районов и г. Рудного «Достық сазы»
19.00-21.30 Набережная на ул. Гашека — конкурс «Қостанай аруы»
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21.30-23.00 Набережная на ул. Гашека концертная программа ДК «Мирас»
18.30-19.30 Площадь областного акимата — концерт победителей городского творческого конкурса «Jas star.kst»
19.30-21.00 Площадь областного акимата — концертная программа областной филармонии Северо-Казахстанской области «Сәлем, Қостанай»
21.00-23.00 Площадь областного акимата концертная программа приглашенных звезд: — Роза Рымбаева (Алматы); — Группа «FRANKY REY» (Алматы); — DJ Baur