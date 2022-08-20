День рождения Костаная в прямом эфире!

20 августа в прямом эфире, публикациях на платформах наших социальных сетей вы увидите концертные выступления лучших костанайских коллективов, приглашённых гостей, выставки, флешмобы, поздравления костанайцев с днём рождения родного города! В завершении праздничного дня будет фейерверк! Ждём всех в эфире! Будьте с нами в наших соцсетях и на сайте alau.kz

Кроме того, прямая трансляция будет идти в прямом эфире телеканала «Алау». Не пропустите!

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