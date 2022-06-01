День защиты детей отметили в Костанае

Аким Костанайской области принял участие в праздновании Дня защиты детей в Костанае.

2022 год объявлен Годом детей. Как отмечает аким в своей аккаунте, этот праздник важен для взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения.

«Свой вклад в проведение Года детей вносят представители социально ответственного бизнеса, более 400 миллионов тенге ими направлено на открытие кабинетов робототехники и технологии, спортивных площадок и снаряжения, благотворительные акции. Эту инициативу важно поддерживать», — сказал аким.

Сегодня в рамках празднования глава области наградил победителей республиканской олимпиады школьников и их педагогов. Также наградил победителей социального проекта «Школа глазами детей».

На празднике выступил хореографический ансамбль «Карнавал», коллектив школы детского творчества, показательные выступления по национальным видам спорта, далее продолжится фотосессия с героями национальных казахских сказок и персонажей любимых мультфильмов, различные спортивные соревнования, фестиваль уличных танцев и многое другое.

«Дорогие ребята! Верьте в свои мечты и уверенно идите к поставленным целям. Желаю вам удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья!», — заключил аким.

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