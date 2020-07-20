Департамент по регулированию естественных монополий отказал в рассмотрении увеличения стоимости электрической энергии

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области оставил без рассмотрения представленное уведомление ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» о предстоящем повышении с 1 августа цены на электрическую энергию до 21,26 тенге/кВтч в связи с несоответствием представленных материалов действующему законодательству, а также отсутствуем обоснования повышения стоимости в части энергопередающих организаций, сообщили в ведомстве.

Таким образом, предельная стоимость электрической энергии 18,92 тенге/кВтч для потребителей Костанайской области по состоянию на 1 августа останется без изменений.

Напомним, ТОО «КЭЦ» направило в департамент уведомление о предстоящем с 1 августа повышении электроэнергии, при этом необходимость повышения предельной цены связана с увеличением затрат на покупку электроэнергии на 25%.

Как известно, структура предельной цены на электрическую энергию в Республике Казахстан формируется исходя из стоимости электрической энергии с энергопроизводящих станций, тарифов на передачу электрической энергии по сетям регионального и межрегионального уровня и снабженческой надбавки энергоснабжающей организации.

Согласно подпункту 70-1) статьи 5 Закона РК «Об электроэнергетике» Министерство энергетики Республики Казахстанутверждает и корректирует предельные тарифы на электрическую энергию энергопроизводящих организаций (станций).

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