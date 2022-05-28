Депозит с пенсионными в «Отбасы банке»: что делать дальше

С начала реформы по снятию пенсионных излишков почти 21 % всех изъятий были направлены на пополнение жилищно-сберегательных вкладов (по данным ЕНПФ на конец мая 2022 года).

Как можно распорядиться этими деньгами? Обязательно ли пополнять депозит и что будет, если не брать кредит по истечении трёх лет? Сегодня ответим на эти и многие другие вопросы, пишет krisha.kz

Нужно ли пополнять депозит?

Пенсионные, направленные на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения, или, проще говоря, на депозит в «Отбасы банке», можно использовать только для улучшения жилищных условий, оформив жилищный, промежуточный или предварительный заём (предварительный действует только по госпрограммам). Сделать это нужно не позднее чем через три года после перевода средств.

За этот срок на нём нужно накопить не менее 50 % от стоимости жилья. На оставшуюся половину банк выдаст ипотеку.

Ежегодно на сумму пополнения будет начисляться госпремия в размере 20 %, но не более чем на 200 МРП, или 636 000 тенге (с 1 апреля МРП равен 3180). Если депозит не пополнять, то банк ежегодно будет начислять лишь 2 % годовых. Но при этом депозит также будет действующим.

Что можно купить?

Кредит можно получить:

— На покупку жилья.

Жилищный заём позволяет приобрести дом, квартиру, комнату в общежитии. Рассматривается как вторичный, так и первичный рынок (при наличии гарантии КЖК).

— Покупку жилья и ремонт.

В этом случае рассматривается квартира на первичном рынке в черновой отделке — взять заём только на ремонт нельзя.

— Строительство дома.

Заём можно оформить на покупку земельного участка (подходят только ИЖС и ЛПХ) и строительство на нём дома либо только на возведение дома при условии наличия участка в собственности. Здесь важно подготовить все документы на строительство, заключить договор с подрядной организацией, имеющей лицензию, и получить акт ввода в эксплуатацию дома не позднее двух лет после перевода пенсионных на счёт.

Также деньги с депозита можно использовать на рефинансирование уже имеющегося займа.

Деньги вернут обратно

Если в течение трёх лет со дня поступления на депозит не оформить заём, деньги вернутся в ЕНПФ. При этом в фонд поступит ровно та сумма, которая ранее была перечислена.

Вознаграждения, госпремия и сумма пополнений останутся на депозите — вкладчик имеет право снять их. Для этого нужно будет расторгнуть договор о вкладе.

Если закрыть депозит раньше (менее трёх лет), банк выплатит вкладчику лишь проценты (2 % годовых) и сумму пополнений вклада без учёта пенсионных.

Продать сразу нельзя

При покупке недвижимости с использованием пенсионных действует мораторий сроком на пять лет со дня регистрации сделки. Исключением является реализация залогового жилья банком и по решению суда. Мораторий действует, если срок погашения ипотечного займа на момент реализации составляет более пяти лет или имеется непогашенная задолженность.

Если же срок ипотеки меньше или заём погашен, никаких ограничений на продажу нет.