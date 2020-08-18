Дети на крыше в Костанае — реакция полиции

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 17 августа в 20:37 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что на крыше соседнего пятиэтажного дома по улице Наримановская,122 в Костанае находятся подростки.

Незамедлительно на указанный адрес был направлен автопатруль, а также инспектор по делам несовершеннолетних Южного отдела полиции УП города Костанай.

Прибывшие сотрудники полиции помогли детям безопасно спуститься внутрь подъезда дома. Стражами порядка установлена личность четырех несовершеннолетних, которые были переданы родителям. С подростками и их родителями инспектором по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа. По словам детей, они хотели посмотреть вид на город с крыши.

Вместе с тем, как отметили в полиции, такое желание могло обернуться трагедией. Во время поступивший звонок от бдительных граждан, возможно, спас чью-то жизнь, предполагают полицейские.

Полицейскими также установлено, что обслуживающий данный дом ПКСК забыл закрыть чердак после ремонта кровли, что позволило несовершеннолетним беспрепятственно забраться на крышу.

Сотрудниками полиции организовано незамедлительное закрытие чердака дома на замок. По данному факту проводятся дальнейшие разбирательства.

Просим родителей не оставлять без присмотра своих детей, в целях их же безопасности.

Напомним, детей, сидящих на крыше пятиэтажного дома в Костанае, сняли на видео.

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