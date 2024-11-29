Приговор назначен жителю Костаная, который, в ходе совместного употребления спиртного, и возникшей ссоры, нанес несколько ударов ножом своему коллеге. Ранения позже привели к смерти потерпевшего. Обвинение просило назначить ему два года в колонии с минимальным режимом безопасности, но в итоге суд принял более строгое решение.



Согласно материалам дела, в одну из ночей июня этого года, сотрудники одного из костанайских предприятий, электрик Андрей Ядров и сантехник Александр Скалин, выпили литр спирта. После чего поссорились. Со слов Ядрова, Скалин ударил его, обхватил его шею рукой, начал душить, а он, взял со стола нож и бил Александра им до тех пор, пока тот не отпустил. Всего Ядров нанес девять ранений в грудь и в живот, восемь из которых были проникающими. После мужчины успокоились, Ядров усадил товарища в вызванное такси, и тот поехал домой. Только оттуда скорая увезла Скалина в больницу, где на следующий день мужчина скончался.

«Но, я их причинил обороняясь. В тот момент я опасался за свою жизнь. Я прошу суд вынести справедливый приговор, не лишать меня свободы, дать мне шанс исправиться на свободе, быть полезным для своей семьи и общества. Прошу еще раз извинений у родных потерпевшего. Простите меня», — сказал в суде подсудимый Андрей Ядров.



Прокуратура, в ходе процесса, отказалась от обвинений Ядрова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. За причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, которое повлекло смерть, гособвинитель просил назначить ранее несудимому отцу несовершеннолетнего ребенка, с учетом отягчающего обстоятельства, алкогольного опьянения, два года лишения свободы в учреждении с минимальным режимом безопасности.

«С новой формулировкой обвинения потерпевшая сторона не согласилась, поэтому суд исходит из содержания первоначального обвинения. Суд приговорил Ядрова Андрея признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 106 части 3 УК РК, и назначить по ней наказание в виде восьми лет лишения свободы», — сказал судья Жасулан Кабыш.



Местом отбывания наказания для Ядрова, которому сегодня исполнилось 53 года, суд определил учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

«Все обстоятельства, которые были исследованы в судебном заседании, свидетельствуют о том, что Ядров не находился в состоянии необходимой самообороны, необходимость применения им ножа отсуствовала. Учитывая интенсивность, количество причиненных телесных повреждений, в данном случае ножевых, суд пришел к тому, что действия подсудимого необходимо квалифицировать по статье 106 часть 3», — отметил судья.



Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован в течение 15 суток с момента оглашения.



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