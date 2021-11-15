Девочка и женщина погибли в аварии в Костанайской области

Фото из открытых источников
13 ноября около 19.20 часов на 46 км автодороги «Костанай-Мамлютка» (в 5 км от п.Владимировка) произошло дорожно-транспортное происшествие.
36-летняя жительница Мендыкаринского района, управляя автомобилем марки «LIFAN» (номерные знаки РФ) не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с груженой автомашиной «Камаз» под управлением 60-летнего гражданина РФ.
В результате ДТП 14-летняя пассажир скончалась на месте происшествия, водитель «LIFANа» скончалась в областной больнице, 16-летняя пассажир доставлена в Мендыкаринскую районную больницу.
По факту ДТП Отделом полиции Костанайского района проводится досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 345 ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Напомним, смертельная авария произошла в регионе 14 ноября.
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