Девушки утонули в Костанайской области. Поиски продолжаются

pixabay.com
Пресс-служба ДЧС Костанайской области сообщила, что трагедия произошла в районе Б.Майлина. Спасатели извлекли из воды тело одной девушки.
Сегодня в селе Варваринка, близ реки Аят во время отдыха с родителями пропали две девушки 2008 и 2006 годов рождения.
Силами спасателей, тело одной девушки извлечено из водоема без признаков жизни.
Поиски второй девушки продолжаются.
Напомним, на днях в Костанайской области утонули две девочки.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв ДЧС Костанайской области Казахстан Костанай Костанайская область новости костаная общество РТН утонули