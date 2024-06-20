Девушки утонули в Костанайской области. Поиски продолжаются

Пресс-служба ДЧС Костанайской области сообщила, что трагедия произошла в районе Б.Майлина. Спасатели извлекли из воды тело одной девушки.

Сегодня в селе Варваринка, близ реки Аят во время отдыха с родителями пропали две девушки 2008 и 2006 годов рождения.

Силами спасателей, тело одной девушки извлечено из водоема без признаков жизни.

Поиски второй девушки продолжаются.

Напомним, на днях в Костанайской области утонули две девочки.

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