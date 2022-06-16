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Директор костанайского филиала «Қазтеміртранс» подозревается в коррупции

Антикоррупционной службой по Костанайской области изобличен директор Костанайского филиала АО «Қазтеміртранс» в получении на систематической основе взятки от предпринимателей области за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов.

В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».

Итоговое решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

 

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