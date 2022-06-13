Дизельное топливо резко подорожало в Казахстане

Производство бензина и дизтоплива в РК растёт. Так, выпуск моторного топлива за январь–апрель 2022 года составил 1,6 млн тонн — на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Рост в секторе наблюдается седьмой год подряд.

Производство дизельного топлива показывает рост второй год подряд, достигнув по итогам января–апреля 2022-го 1,7 млн тонн — на 8,4% больше, чем годом ранее, передает energyprom.kz

Цены на дизельное топливо подскочили сразу на 41,5 процента.

Чтобы предотвратить дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке, в Казахстане ввели запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов других нефтепродуктов. Запрет действовал 6 месяцев с 21 мая 2021 года, а затем был продлён до 21 мая текущего года. Минэнерго планирует пролонгировать запрет на вывоз нефтепродуктов с территории РК до конца 2022 года.

В результате в первом квартале 2022-го экспорт в секторе моторного топлива отсутствовал, тогда как в аналогичном периоде 2021 года на внешние рынки было отправлено более 100 тыс. тонн продукции. В свою очередь, импорт в первом квартале 2022 года составил лишь 25,1 тонн, что, впрочем, на 84% больше по сравнению с прошлым годом. В итоге на внутреннем рынке за квартал реализовали 1,2 млн тонн моторного топлива — на 13,9% больше, чем за январь–март 2021-го.

Импорт дизельного топлива за год сократился на 15,3%, до 23 тыс. тонн в первом квартале текущего года. Экспорт упал сразу в 6 раз, до всего 17,6 тыс. тонн. На внутреннем рынке за январь–март 2022 года реализовали 1,2 млн тонн дизтоплива — на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам мая 2022-го цены на бензин выросли на 4,7% к маю прошлого года. Рост в соответствующем периоде отмечается третий год подряд. Цены на дизельное топливо подскочили сразу на 41,5%, при этом ранее два года подряд наблюдалось удешевление.

Летнее дизтопливо подорожало на 24,6% за год, бензин марки АИ-98 — на 9,6%, АИ-95/96 — на 9,1%, АИ-92 — на 4,2%.

Средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в мае текущего года составили 178 тг за литр, на АИ-95/96 — 210 тг за литр, на АИ-98 — 232 тг за литр, на летнее дизельное топливо — 234 тг за литр.

Бензин марки АИ-92 дороже всего стоил в Петропавловске (182 тг за литр), АИ-95/96 — в Алматы (215 тг за литр), АИ-98 — в Костанае (238 тг за литр).

Дешевле всего бензин стоил в Атырау: АИ-92 — 168 тг за литр, АИ-95/96 — 201 тг за литр, АИ-98 — 227 тг за литр. В Актау столько же стоил АИ-95/96 (201 тг за литр), в Караганде и Уральске — АИ-98 (227 тг за литр).

Летнее дизельное топливо дороже всего стоило в Костанае и Петропавловске (260 тг за литр), дешевле всего — в Шымкенте (225 тг за литр).

По данным сайта GlobalPetrolPrices.com на 6 июня 2022 года, по дешевизне бензина Казахстан занял 11-е место среди 170 стран: 0,48 долл. США за литр. По стоимости же дизельного топлива РК досталось 16-е место из 169 стран: 0,55 долл. США за литр.

Самые высокие цены на бензин были зафиксированы в Гонконге (2,96 долл. США за литр), Норвегии (2,86 долл. США), Дании (2,73 долл. США), Финляндии (2,68 долл. США) и Исландии (2,52 долл. США). Дизтопливо дороже всего стоило в Гонконге (2,73 долл. США), Швеции (2,68 долл. США), Норвегии (2,6 долл. США), Монако (2,43 долл. США) и Исландии (2,46 долл. США).

Текущий геополитический кризис, связанный с войной, которую Россия развязала в Украине, а также санкции, введённые в отношении РФ, спровоцировали рекордный рост цен на топливо. Так, к примеру, в США, по данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена на обычный бензин 9 июня 2022 года достигла уже 4,97 долл. за галлон (чуть менее 3,8 литра), против 4,95 долл. днем ранее, 4,33 долл. месяц назад и 3,07 долл. годом ранее. Что касается дизельного топлива, его стоимость составила 5,74 долл. за галлон, против 5,72 долл. днем ранее, 5,54 долл. месяц назад и 3,2 долл. годом ранее. Впрочем, в период кризиса 2008 года цены на топливо в США были ещё выше.

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