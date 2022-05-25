Для более 4000 выпускников Костанайской области прозвучал последний звонок

Сегодня во всех школах региона для выпускников 2022-го года прозвучал последний звонок. 4375 ребят вступают во взрослую жизнь.

Впервые за годы пандемии побывать на празднике смогли родители и родственники, а сами выпускники не прятали улыбки за медицинскими масками.

Для выпускников школы-лицея №1 подготовили не только поздравления, но и концертную программу. Малыши читали стихи про ребят, с напутственными словами выступили педагоги школы. По словам Юлии Шебелист, этот праздник всегда наполнен бурей эмоций, ведь он становится определенным рубежом для ребят. Больше они не школьники, для них начинается взрослая жизнь.

«Расставаться, конечно, тяжело, грустно, но очень хочется, чтоб у ребят все сложилось хорошо. Чтоб они были счастливы и достигли своих мечтаний», — говорит классный руководитель 11 «Б» школы-лицея №1 Костаная Юлия Шебелист.

Подготовились и сами выпускники. Не скрывая волнения, а порой и слез светлой грусти о школьных днях, они благодарили педагогов и исполнили школьный вальс.

«Кончено, безусловно есть нотки грусти, потому что никогда не вернуться эти дни счатливые школьные. Беззаботное детство закончилось. Мы вступаем во взрослую жизнь», — говорит выпускник школы-лицея №1 Александр Халиков.

«Спасибо родителям, учителям за терпение их. За то, что потратили на нас столько нервов . Спасибо за то, что эти 11 лет были с нами вместе, помогали нам», — отмечает выпускник школы-лицея №1 Андрей Лысаков.

«Они с нами прошли весь наш путь школьной жизни и сознательная жизнь наша тоже началась с ними. Они дали нам все знания, которые у нас есть. За это мы им безмерно благодарны. Хочется поблагодарить их от всего сердца, также как и родителей. Без них у нас бы ничего не получилось», — подчеркнул выпускник школы-лицея №1 Арман Сулейменов.

В школе-лицее №1 возродили и традицию по посадке деревьев. Выпускники этого года высадили в школьном дворе сибирские ели.

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