Для кого хотят предусмотреть льготы на проезд в общественном транспорте?

Мажилис в первом чтении одобрил законопроект по вопросам транспорта.

В нем, к примеру, предусмотрены нормы, предоставляющие льготы на проезд в общественном автотранспорте ряду категорий казахстанцев.

«Так, узаконены нормы на городском и пригородном транспорте многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» — право бесплатного проезда. Лицам в возрасте от 15 до 17 лет предоставляется право приобретения с оплатой пятидесяти процентов отплаты. На местном уровне — это-то где-то предусмотрено, где-то нет. Мы решил предусмотреть из бюджета»,- отметил депутат мажилиса Парламента Альберт Рау.

Помимо этого, как отметил Альберт Рау, среди новшеств и штрафы авиакомпаниям за задержки рейсов. За каждый час не вылета пассажира — 3 процента от стоимости билета. А еще большегрузы на границе смогут бронировать свое время по пересечению границы. Это, по мнению депутата, сможет серьезно сократить очереди на проездных пунктах.

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