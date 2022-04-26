Для кого вырастет цена на газ, рассказал министр энергетики РК

Цены на газ для казахстанцев будут расти по нескольким категориям, для некоторых газ подорожает в два раза. Об этом заявил министр энергетики Болат Акчулаков, передает Tengrinews.kz.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства Акчулаков объяснил, почему цены на газ будут расти. По его словам, сейчас в Казахстане газ очень дешевый, в том числе за счет экспорта.

«За счет более высоких доходов с экспорта была возможность поддерживать низкий уровень цен внутри страны. Но внутреннее потребление растет, а добыча газа не увеличивается, поэтому нам приходится сокращать экспорт. Мы ожидаем, что после 2024 года экспорт вообще сойдет на ноль, мы не будем экспортировать, соответственно, у нас не будет источника, чтобы стимулировать низкие цены внутри Казахстана. Газ надо будет в цене поднимать», — сказал Акчулаков.

Он пояснил, что потребители газа будут разделены на группы.

«Население — это святое. Для населения не думаю, что сильно вырастет. Но есть группы потребителей, которые могут и должны платить реальную стоимость газа. Это предприятия, полностью ориентированные на экспорт и на валютную выручку. Еще майнеры могут платить хорошую цену на газ. Коммунальные предприятия или социально ориентированные нужно, наверное, в другую группу отделять», — сказал министр.

Депутат Сената Ерик Султанов ранее заявлял, что внутренние цены на газ могут вырасти на 60 процентов. Акчулаков пояснил, что это усредненная цифра.

«Мы сейчас расчеты все ведем. Возможно, для некоторых групп населения будет рост и в 2 раза, к примеру, это промышленные предприятия. Для населения будет другая цена, это надо сегментировать и исходить из того, что у нас есть. Но дешевые продукты на самом деле не всегда приводят к экономии.

Мы только делаем эту концепцию, нам дали поручение 180 дней обо всем об этом подумать и эти 180 дней еще не истекли. У нас еще есть время подумать», — отметил министр.

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