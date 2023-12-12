До -37 градусов. Прогноз на 13 декабря в Костанайской области

В Костанайской области погода ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 32-37, на юге области 28, днем 25-30, на юге области 20 мороза.

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В Костанае будет малооблачно, без осадков.

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Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 32-34, днем 25-27 мороз

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