До -37 градусов. Прогноз на 13 декабря в Костанайской области

Фото alau.kz/Натальи Луговской
В Костанайской области погода ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 32-37, на юге области 28, днем 25-30, на юге области 20 мороза.
Читайте также: День седьмой. Кто перейдет на дистанционное обучение 13 декабря в Костанайской области?
В Костанае будет малооблачно, без осадков.
Читайте также: Когда начнут отступать морозы, рассказали костанайские синоптики
Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 32-34, днем 25-27 мороз
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная погода прогноз прогноз погоды РТН