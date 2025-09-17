Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новых схемах мошенничества. Злоумышленники по месту работы граждан — зачастую в средних и высших учебных заведениях, а также на государственных предприятиях — распространяют письменные оповещения о проводимых проверках, призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.
Для убедительности письма составляются на поддельных бланках с логотипом АФМ и скрепляются фальшивой печатью. Затем мошенники звонят, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах. Также выявлены случаи получения сообщений через мессенджеры от лже-сотрудников АФМ, которые сообщают о наличии гражданина в списке проверяемых субъектов в целях вымогательства денежных средств. В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии: «Мыктыбаев», «Хамзин», «Жалимов », «Жалимбетов».
Официально сообщаем, что Агентство по финансовому мониторингу:
- не проводит подобные проверки;
- не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;
- не производит обзвон физических лиц;
- не требует перевода денежных средств;
- действует исключительно в рамках законодательства.
Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и уловки мошенников. В случае сомнений необходимо немедленно обращаться в Call-центр АФМ по номеру 1458.
