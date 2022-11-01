«Доход в 500 тысяч тенге и своя квартира». Есть ли в Казахстане средний класс?

Не так давно в Казахстане было анонсировано принятие закона о банкротстве, который призван помочь закредитованным гражданам освободиться от чрезмерной долговой нагрузки.

Эта новость вызвала споры в социальных сетях. Многие пользователи считают, что эта мера будет работать лишь для того, чтобы списать долги тем, кто живет не по средствам, и снова породит иждивенческие настроения. Казахстанцы отмечают, что правительство в очередной раз забывает о тех людях, кто исправно платит налоги, создает рабочие места и вовремя исполняет свои кредитные обязательства.

«Когда-нибудь в нашей стране будут поддерживать средний класс? Людей, которые пополняют этот самый госбюджет?» — пишут комментаторы. Редакция Tengrinews.kz записала экспертные мнения о том, что собой представляет средний класс, есть ли он в Казахстане и как его нужно поддерживать государству?

Средний класс – это социальная группа населения, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.

По словам эксперта Института мировой экономики и политики Алии Оразгалиевой, большинство подходов по определению среднего класса можно свести к объективному и субъективному.

Объективный подход основывается на уровне материального благосостояния — уровня подушевого дохода, наличия определенного набора дорогостоящего имущества, возможности приобретения платных социальных услуг (образование, медицина и прочее). Также к нему можно отнести и ресурсный подход, когда к среднему классу причисляют представителей МСБ, высокооплачиваемых и среднеоплачиваемых наемных работников, преимущественно занимающихся интеллектуальным трудом.

Субъективный подход к определению среднего класса основан на самоидентификации людей, тех, кто самостоятельно зачисляет себя в средний класс, преимущественно по индивидуальным ценностным ориентирам достаточности тех или иных материальных и нематериальных благ.

Эксперт Института мировой экономики и политики Алия Оразгалиева отмечает, что большинство классических социологических и экономических теорий делят общество на три больших класса — высший, средний и низший либо на богатых, зажиточных и бедных. Для наглядности обычно классы схематично изображаются в виде ромба или треугольника.

«В идеальной модели стабильного общества средний класс должен составлять около 80 процентов населения, то есть основную часть всей структуры, и еще 5–10 процентов — это высший социальный слой (богатые), и 5–10 процентов — это низший социальный слой (бедные). При таком распределении идеальная модель стабильного общества схематично выглядит как ромб, где посередине преобладает средний класс. В качестве классического примера успешного общества с большим средним классом ранее приводили Соединенные Штаты. Сейчас же, по данным Global Wealth Report 2021, Китай занимает первое место в мире по абсолютному числу представителей среднего класса. И, что показательно, является второй экономикой в мире», — сказала эксперт.

«В нестабильном обществе распределение большинства (от 65 процентов) уходит в нижнюю страту – низший социальный слой, а средний класс составляет всего около 25 процентов, и высший класс примерно те же 5–10 процентов. Схематичное изображение подобного распределения – треугольник. Для подобных обществ характерен высокий протестный потенциал, низкий ресурс социально-экономического развития и политическая нестабильность. К примеру, социальное расслоение советского общества конца 80-х — начала 90-х характеризовалось именно таким разделением», — добавила она.

Эксперт отмечает, что при анализе множества подходов определения среднего класса исследователи сходятся на одном параметре, который присущ им всем, – это уровень дохода.

«Согласно данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2022 года средний заработок казахстанца равен 312 011 тенге. При расчете медианного значения заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда, который обычно показывает меньшее значение, чем средняя) равен 196 728 тенге. На основе этих расчетов можно предположить, что к среднему классу казахстанцев можно причислить тех, кто получает от 196 тысяч до 312 тысяч тенге в месяц», — заявила Алия Оразгалиева.

Согласно ответу на запрос редакции от платформы по поиску вакансий HeadHunter.kz, самые высокие предложения заработных плат в Казахстане наблюдаются в сферах информационных технологий, добычи сырья, строительства и недвижимости и высшего менеджмента.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что в Казахстане представителями среднего класса являются только 5-7 процентов от общего населения.

«Средний класс — это некая эфемерная штука. Более того, к среднему классу в разных странах относят разные типы людей. Например, согласно рейтингу Global Wealth Report от швейцарского банка Credit Suisse, у нас в стране практически нет среднего класса. По их метрикам 2017-18 годов годовой доход на одного взрослого человека должен составлять в США — 50 тысяч долларов, в Китае — 28 тысяч долларов, в России — 18 тысяч долларов. У нас таких достаточно мало, всего 3-4 процента. При этом в мире нет как таковых критериев среднего класса. Я склонен считать по российскому методу, согласно которому человек должен зарабатывать 1500 процентов от прожиточного минимума. Это заработная плата в районе 550-600 тысяч тенге в месяц, наличие собственной недвижимости, движимое имущество и финансовая подушка безопасности в районе от трех до шести окладов, это около 2-3,5 миллиона тенге кеша», — рассказал финансовый аналитик.

Эксперт отметил, что представители среднего класса — это основные налогоплательщики, для поддержки которых государством ничего особо не делается.

«Если есть какие-то программы для бизнеса, чтобы малый бизнес стал средним, а средний стал крупным, то для обычных людей такого практически нет. Человек заботится о себе сам, по мере роста доходов он может переходить из класса в класс. Растить доходы он может, передвигаясь по карьерной лестнице, получая наследство, либо каким-то другим способом. В любом случае каких-то особых программ заботы о том, чтобы государство взращивало средний класс, я не вижу. Нужно понимать, что экономика общества считается стабильной, если средний класс занимает хотя бы 20-25 процентов. Основа среднего класса — это малый и средний бизнес, частная собственность и рыночная экономика. И мы к этому пока только идем», — сказал Андрей Чеботарев.

Редакция побеседовала с представителями среднего класса, теми, у кого имеется недвижимость, пассивный доход и финансовая подушка безопасности. Первая героиня — Наталья, ей 52 года, сейчас она работает в туристической фирме. Ежемесячный доход Натальи составляет около 900 тысяч тенге. Также она сдает в аренду квартиру. По словам Натальи, пандемия и другие события в мире сильно ударили по доходам ее семьи и сейчас ей приходится трудиться в нескольких местах.

«С начала пандемии мне пришлось закрыть магазин, который кормил меня, и, конечно, финансово было очень сложно. Но после произошедшего я прошла обучение, одно, второе, третье, начала работать в других сферах, и постепенно ситуация выровнялась. Сейчас мне приходится работать не на одной, а на двух работах, чтобы поддерживать свое финансовое положение. Изменилось многое, но удалось сохранить, в принципе, качество жизни. Хотя работать приходится намного больше. Сейчас обдумываю, как увеличить доход и уменьшить нагрузку на работе. Ищу пути, чтобы не так много работать и зарабатывать больше. Не хочется так работать до потери пульса и приползать домой без сил. Пассивный доход есть, но его, как прежде было, уже не хватает», — поделилась она.

Наталья считает, что государству необходимо улучшить поддержку в сфере образования, так как от этого зависит будущее всех казахстанцев.

«От государства помощи я ждать не привыкла и, в принципе, считаю, что оно достаточно помогает в моем случае. Мой старший ребенок инвалид, он получает вполне достойную пенсию. Но я бы хотела, чтобы государство больше поддерживало сферу образования, чтобы наши дети были умнее. Потому что мозги — это самое главное, что может продаваться и увеличивать благосостояние всего государства», — добавила жительница Астаны.

Другая наша собеседница Салтанат считает, что правительству необходимо улучшать меры по поддержке МСБ, увеличивать рабочие места, но никак не списывать кредиты определенным категориям населения. Салтанат работает на фрилансе, супруг — предприниматель. Суммарный доход семьи составляет около 1,2 миллиона тенге.

«В прошлом году нам с супругом пришлось продать одну из наших квартир, чтобы удержать на плаву фирму мужа. Нужно было выплатить заработную плату, долги подрядчикам, аренду помещений. Я понимаю, что это только наша ответственность и наши проблемы. Поэтому мы не бежим на митинги, требуя списать наши кредиты. Но государству стоит задуматься над эффективностью вводимых мер поддержки того же МСБ. К примеру, был представлен пакет помощи бизнесу во время пандемии, но на деле это те же кредиты у банков, под проценты и залог в виде недвижимости. То есть на деле это выглядело как «спасайтесь сами». И при этом мы видели, как списывали пени и штрафы за кредиты людям, которые не соизволили задуматься над своим финансовым положением», — рассказала Салтанат.

Наша собеседница считает, что средний класс в Казахстане предоставлен сам себе и не чувствует поддержки государства, хотя и является той самой экономической опорой.

«Средний класс — это все те люди, которые работают и зарабатывают, выплачивают свои обязательства, платят налоги. И в обыденной жизни, и сложных ситуациях у нас в стране нам, представителям среднего класса, не бегут помогать. А помощь какая должна быть, точнее, поддержка? В предоставлении качественных медицинских услуг, образования. Последние годы государство как будто вынуждает нас тратить еще больше, не улучшая качество в этих сферах.

Нам с супругом хотелось бы, к примеру, не отдавать сотни тысяч частным клиникам, школе, садикам, а получать эти услуги гарантированно бесплатно. А высвобожденные средства направлять в оборот фирмы, улучшая качество услуг, увеличивая рабочие места на рынке труда. Но посмотрите, что творится в государственных садах и школах? По 35-40 учеников в классе, о каком хорошем образовании здесь может идти речь? Или месяцами ждешь очереди на обследование у узких специалистов. Но мы не можем позволить себе так долго болеть, так как кто будет тогда работать и зарабатывать? Что нам приходится делать? Идти в частную клинику, отдавать ребенка в частную школу и работать еще больше, и при этом читать очередную новость о списании кредитов», — добавила женщина.

Исходя из субъективного подхода, многие казахстанцы причисляют себя к среднему классу. Вместе с тем поддерживать свой статус казахстанскому среднему классу становится все труднее. Рост цен, галопирующая инфляция, снижение доходов населения и, соответственно, спад спроса на товары и услуги. Но при этом люди ищут новые источники доходов, придумывая новые инструменты для заработка. И в этих новых реалиях, как отмечают собеседники, им хотелось бы, чтобы казахстанцы, платящие налоги, были уверены в завтрашнем дне. Чтобы не получилось, как, к примеру, с сокращением декретных выплат для работающих женщин в 2013 году, под предложением устранения неравенства и пресечения мошенничества, женщины, которые занимались своим карьерным ростом, были демотивированы.

«Хотелось бы, чтобы казахстанцы, которые трудятся и развиваются, были уверены в своей стране. Недавно наш президент Токаев в своей речи сказал, что «нашим главным богатством и конкурентным преимуществом являются люди. Поэтому мы будем твердо следовать формуле «не человек для государства, а государство для человека». Очень хочется верить в то, что в новом Казахстане действительно задумаются над мотивацией среднего класса, который и создает экономику страны,» — заключила Салтанат.

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