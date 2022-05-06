Долги по транспортному налогу. Как избежать ареста счетов и расходов на судебных исполнителей

С 2 апреля 2022 года, лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

По суммам задолженности более 3 063 тенге (1 МРП) через тридцать рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности и направляется должнику.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2021 год истек 1 апреля 2022 года.

В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

При этом, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах вызванных арестом счетов и ограничением на выезд.

Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем в случае наличия задолженности по налогу произвести уплату налога и пени до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям (до третьей декады мая месяца).

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.

Кроме того, в настоящее время суммы налоговой задолженности направляются пользователям с помощью мобильных приложений «АО «Каспи банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.