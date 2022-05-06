Долги по транспортному налогу. Как избежать ареста счетов и расходов на судебных исполнителей

diapazon.kz
С 2 апреля 2022 года, лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
По суммам задолженности более 3 063 тенге (1 МРП) через тридцать рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности и направляется должнику.
Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2021 год истек 1 апреля 2022 года.
В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.
При этом, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах вызванных арестом счетов и ограничением на выезд.
Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем в случае наличия задолженности по налогу произвести уплату налога и пени до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям (до третьей декады мая месяца).
Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.
Кроме того, в настоящее время суммы налоговой задолженности направляются пользователям с помощью мобильных приложений «АО «Каспи банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: