Доллар резко подорожал в обменниках

tengrinews.kz
В обменных пунктах Казахстана повысили курсы покупки и продажи долларов, передает Tengrinews.kz.
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По данным Kurs.kz, обменники Алматы покупают доллары по 425-429 тенге, продают – по 432-437 тенге.
В обменниках Нур-Султана доллар продают по 435-440 тенге.
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Отметим, что официальный курс американской валюты на 27 мая составляет 422,01 тенге
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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