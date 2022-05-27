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Доллар резко подорожал в обменниках

tengrinews.kz

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В обменных пунктах Казахстана повысили курсы покупки и продажи долларов, передает Tengrinews.kz.

По данным Kurs.kz, обменники Алматы покупают доллары по 425-429 тенге, продают – по 432-437 тенге.

В обменниках Нур-Султана доллар продают по 435-440 тенге.

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Отметим, что официальный курс американской валюты на 27 мая составляет 422,01 тенге

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