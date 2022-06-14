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Должностные лица привлечены к ответственности за незаконное предпринимательство в Костанайской области

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области установлены лица, которые содержали ИП, работая на различных должностях, начиная от главного бухгалтера до руководителей самостоятельных подразделений.

В 2022 году департаментом по Костанайской области к административной ответственности привлечено шесть таких лиц. Каждый из них имел ИП, получая прямой доход от предпринимательской деятельности.

«К примеру, директор одного из региональных центров обучения языкам, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, заключил 14 договоров о государственных закупках с госорганами и организациями на общую сумму более 1,9 млн тенге. Постановлением суда на руководителя наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 428 820 тенге», — сообщает пресс-служба департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области.

Всего за 5 месяцев текущего года департаментом привлечено к административной ответственности 6 лиц, с наложением взыскания на сумму более 4,5 миллионов тенге.

По словам сотрудников ведомства, работа по выявлению аналогичных нарушения будет продолжена в рамках имеющихся превентивных инструментов, таких как проведение анализа коррупционных рисков и антикоррупционных мониторингов.

 

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