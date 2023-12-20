Дома без тепла. Еще две аварии устраняет КТЭК

Сообщения распространила пресс-служба ГКП КТЭК.

В связи с устранением порыва на тепловой сети по ул. Узкоколейной №29, 20 декабря 2023 года, в период с 9.00 ч по 20.00 часов будет произведено временное отключение теплоснабжения в девяти многоквартирных жилых домах:

— ул. Узкоколейная : №13, №15, №17, №19, №24, №23, №25, №27, №29.

В связи с устранением порыва на подземной теплосети у жилого дома Nº4 по ул. Герасимова, 20 декабря 2023 года, на период с 12.00 ч по 20.00 ч будет временно прекращено теплоснабжение 42 многоквартирных жилых домов, средней школы Nº29, зданий Международного аэропорта города Костаная.

Напомним, ранее еще 70 домов остались без тепла.

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