Дополнительные 5% в ЕНПФ: эксперты посоветовали Минтруда не торопиться

В 2023 году ожидается введение дополнительно 5%-ного взноса в ЕНПФ, который будут отчислять работодатели. Профучастники, опрошенные LS, предлагают не торопиться с введением этой нормы.



Ранее НПП «Атамекен» высказалась против нововведения, полагая, что оно создаст определенную нагрузку на бизнес, которая вырастет до 41% и увеличит число неформально занятых.

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) считает, что до дальнейшего обсуждения обязательных пенсионных взносов работодателя было бы полезным провести анализ целесообразности нововведения и его влияния на коэффициент замещения с учетом изменений.

«Поскольку источником для дополнительных пенсионных взносов будут являться доходы работодателей, такая норма действительно увеличит нагрузку на предпринимателей и на государственный бюджет. При этом не решит вопрос пенсионного обеспечения лиц, занимающихся частной практикой, а также ИП и неформально занятых граждан», – отметили аналитики АФК.

В ассоциации считают, что целесообразно отложить разработку правил по взносам работодателей до утверждения изменений и дополнений в концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года. Аналитики предложили свой путь решения – не повышать размер взносов на первоначальном этапе больше 3%, чтобы снизить негативное влияние на бизнес.

В целом в АФК объяснили, что предложение ввести 5%-ный взнос было связано с постепенным снижением солидарного компонента в системе пенсионного обеспечения. К причинам также относится недостаточный уровень платежа – 10% от заработка. В то время как во всем мире размеры пенсионных выплат граждан при достижении соответствующего возраста должны составлять не ниже 40%.

«Однако новая концепция предлагалась до изменений в пенсионной системе, которые предусматривают возможность изъятия накоплений на альтернативные цели»,– отметили в ассоциации.

Так, по данным АФК, на улучшение жилищных условий с 2021 года было изъято 3,1 трлн тенге, на лечение – 298 млрд тенге. А суммарные пенсионные активы составляют около 13 трлн тенге.

В то же время в министерстве труда и соцзащиты заявили LS, что на сегодняшний день вопрос отмены или отсрочки введения данной нормы не рассматривается. В ведомстве также считают, что уровень нагрузки на работодателя останется приемлемым за счет послаблений в части отнесения суммы уплаченных взносов на вычет до налогообложения.

«Дальнейшее откладывание срока введения этой нормы отрицательно скажется на уровне обеспечения будущих пенсионеров. В особенности от этого могут пострадать казахстанцы, которые будут выходить на пенсию в 40-х годах. Размер их выплат по актуарным расчетам будет на 30% ниже по сравнению с теми, кто выйдет на пенсию в 50-60 годы», – сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что дополнительный взнос вводится в целях повышения благосостояния казахстанцев. В особенности это актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года) либо чей стаж в этой системе незначителен.

«Данная часть пенсии ежегодно уменьшается. Разрыв между размерами отчислений новых и действующих получателей только за последние пять лет увеличился с 13% до 30%, что влияет на уровень замещения дохода пенсионными выплатами», – резюмировали в Минтруда

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