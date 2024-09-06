Дополнительный набор на участие в жилищных программах стартует 16 сентября и продлится до 25 сентября включительно. Подать заявку на участие смогут казахстанцы, которые ранее не вошли в основной список участников программ «Отау» и «Наурыз», а также те, кто только принял решение участвовать в жилищных программах банка.

Также решено решили унифицировать условия программ «Отау» и «Наурыз».

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Теперь для участников программы «Отау»:

не будет условия по сроку накопления депозита, его можно будет открыть перед подачей заявки на участие;

увеличены размеры максимальной суммы по займам — 36 миллионов тенге в городах Астана, Алматы и 30 миллионов тенге — в других регионах;

исключается требование регистрации по месту приобретения жилья в городах Алматы, Астана;

ставка вознаграждения снижена до 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%) для лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилище по категории социально-уязвимые слои населения;

одинаковый расчет баллов для двух программ, на основе бальной системы по программе «Наурыз».

На сегодня более 1 900 казахстанских семей уже отметили новоселье по программе «Наурыз», еще 1734 человека получили займы по программе «Отау». Порядка 5 000 человек получили одобрение по займам и находятся в поисках подходящего для покупки жилья. Всем им на выбор представлено 560 жилых комплексов, где можно уже сейчас забронировать любую из 9 183 квартир.

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