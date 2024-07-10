Дороги рассыпаются под колесами грузовиков. Кумар Аксакалов поручил районному акиму разобраться в проблеме

В прошлом году в Костанайской области предложили устанавливать арки в селах, как защиту от грузовых автомобилей. Тогда специалисты говорили, что движение большегрузной техники с превышением максимально допустимой нагрузки на ось — вторая ключевая проблема в разрушении дорог. В 2023-м году в селах, с населением больше 100 человек, начали устанавливать такие ограничители в виде арок, и знаки, которые запрещают въезд.

Однако, должного эффекта это не дало. Так например, жителей поселка Айет в районе Б.Майлина уже не первый год беспокоит этот вопрос.

«Поставили арки, что толку? Арка открыта. Мы задыхаемся от пыли, а говорим о какой-то чистоте. Когда это вообще прекратится? Пошли к акиму, он не может запрещать акимам заезжать в село, хотя там висит знак. Пошли в полицию. Они тоже не могут запретить. К кому нам обращаться?», — спрашивает жительница района.

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На встрече были и сами водители грузовых автомобилей, которые высказали свою точку зрения.

«Альтернативной объездной дороги не существует по факту. Она не предназначена никак для проезда грузовых транспортных средств, поэтому машины едут через поселок. Возьмите на контроль. Сделайте нам дорогу. Мы не будем ездить по поселку. Более 20 автомобилей стоит в поселке из-за закрытых арок», — говорит житель района.

Аким района в свою очередь сказал, что объездная дорога есть. Однако, когда идут дожди проезд там усложняется, поэтому приходится проезжать через поселок. Аким района рассказал, что они планируют проектировать еще одну объездную дорогу за поселком, сейчас идет оформление земельного участка. И в следующем году будет разрабатываться проектно-сметная документация.

«Почему до сих пор нет знаков? Почему нет арок? Если надо сено завести, навоз вывести для этого вот есть сельский аким, который на месте отрегулирует проезд машины, для собственных нужд. А так заезжать, разворачиваться на этой свежеизготовленной дороге, вот так разворачиваться», — говорит аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

С такой же проблемой обратилась и инициативная группа из села Майское. По их словам при въезде в поселок у них стоит знак, который запрещает проезд большегрузов. Но, не смотря на него, машины там ездят. Сельчане уже несколько раз обращались в полицию, чтобы они штрафовали и наказывали за нарушения. Проблема не решается, а в поселке буквально в прошлом году отремонтировали дороги.

«Вы показываете собственное бессилие. Полковник, у тебя полномочия обеспечить порядок на территории. А вы сейчас своими бездействиями показываете беспорядок. Там есть аким, который должен обеспечить порядок. Я понимаю, когда висит знак, а он заезжает огородами и проезжает по улице, и в центре поселка КАМАЗ встал, и говорит а я ничего не нарушал. Это означает, что вы таким образом, способствовали проезду», — возмутился глава области.

Кумар Аксакалов взял этот вопрос на особый контроль. И за плохую работу пообещал наказывать акимов районов и сел, где будут зафиксированы такие факты.

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