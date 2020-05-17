«Дороги словно после войны»- необычный ролик снял житель Костаная

Такой необычной акцией решил обратить внимание на состояние дорог костанайский общественник. Небольшой видеоролик опубликовал на своей странице Instagram Токтар Махметов.

Короткометражный художественный ролик снят на улице Мауленова в Костанае. Автор поясняет, что дорога по этой улице действительно выглядит, как после войны. Из спецэффектов добавили только удары бомб.

«Прошло 75 лет после победы в Великой Отечественной войне, но костанайские дороги до сих пор выглядят как поле боя, только уже автовладельцев против дорожных ям. Несмотря на ироничность ситуации, это кажется наиболее реальным. В 2020 году на ремонт дорог в Костанайской области в очередной раз было выделено миллиарды тенге. Будет ли заметна большая цифра на качестве дорог после того, как бюджет освоят? Или же опять асфальт растает вместе со снегом, как в предыдущие года? Жители города в этом году отмечают рекордное количество ям и ухабов на дорогах, благодаря которым вождение становится максимально опасным. И в таких ситуациях намного разумнее кажется пересесть на танки или вовсе ходить пешком»,- написал на странице Instagram Токтар Махметов.

Автор видеоролика уже не первый раз проводит подобные акции. В середине марта Токтар Махметов «похоронил» асфальт в Костанае.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.