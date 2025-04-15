USD 518.21 EUR 590.09 RUB 6.3

Дорогу под мостом ПЧСТР в Костанае обещают сделать

— Сегодня, 13:53
Изображение для новости: Дорогу под мостом ПЧСТР в Костанае обещают сделать

Фото alau.kz

Как сообщили в отделе ЖКХ Костаная, уже утвержден график работ и выбран подрядчик для ремонта улицы Перронной.

Работы будут проводиться на участке от улицы Доненбаевой до Дощанова. Ремонт начнется 16 апреля.

Изображение 1 для Дорогу под мостом ПЧСТР в Костанае обещают сделать

Ранее аким Костаная сообщил о необходимости расширения проспекта Назарбаева.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.