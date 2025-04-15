Как сообщили в отделе ЖКХ Костаная, уже утвержден график работ и выбран подрядчик для ремонта улицы Перронной.

Работы будут проводиться на участке от улицы Доненбаевой до Дощанова. Ремонт начнется 16 апреля.

Ранее аким Костаная сообщил о необходимости расширения проспекта Назарбаева.

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