Доступ в заброшенное здание Лисаковска, где подросток получил травму, хотят закрыть

После травмы, полученной подростком в заброшенном здании, в Лисаковских школах намерены провести родительские собрания. Как сообщили в местной ювенальной полиции, в ходе онлайн-собраний, будет разъяснятся ответственность родителей. В ведомстве уточнили, что неисполнение родительских обязанностей, а также оставление ребенка в опасности, влечёт уголовную и административную ответственность. В свою очередь отдел строительства города ведёт переговоры с собственником строения, чтобы тот закрыл в него доступ.

Заброшенный дом в 1 микрорайоне Лисаковска 6 октября стал местом очередного происшествия. Здесь получил травму несовершеннолетний.

«На телефон 102 поступило анонимное сообщение о том, что в заброшенном здании по адресу 1а-67 слышен голос ребенка, который просит о помощи. При выяснении обстоятельств установлен несовершеннолетний 2007 года рождения, который играл в недостроенном здании и по своей неосторожности упал, в результате получил травму»,- говорит инспектор ювенальной полиции Лисаковска Жанар Мемельбаева.

Как выяснилось, ребенок упал с подоконника, находящегося на втором этаже. Спасло подростка то, что падение произошло внутрь здания. Как следствие: испуг и перелом руки, а ведь последствия могли быть намного хуже.

«Законный представитель данного несовершеннолетнего от дальнейшего разбирательства и от прохождения СМЭ отказалась. С данным несовершеннолетним и с законным представителем проведена профилактическая беседа»,- рассказала Жанар Мемельбаева.

Профилактическую беседу, по словам инспектора, намерены провести и со всеми родителями города. Собрания в онлайн-формате состоятся во всех школах Лисаковска.

«Будет разъяснятся ответственность родителей уголовной, а также административной за неисполнение родительских обязанностей, а также в оставлении в опасности. Родителям и законным представителям, а также несовершеннолетним будут вестись профилактические беседы о том, что на заброшенных участках находиться не следует»,- сообщила Жанар Мемельбаева.

Как сообщили в отделе архитектуры Лисаковска, здание, где подросток получил травму, принадлежит Костанайской компании «Гренада», которая планировала восстановить здание и построить жилой дом, но работы на объекте давно прекратились.

«Вчера опять с собственником была проведена беседа, направленно опять письменное им уведомление, о том, что необходимо провести консервацию здания, закрыть первый этаж материалом, который не будет обрываться. Пойти на наши требования, убрать прилегающую территорию, либо забор выставить. Но забор мы уже проходили, заборы также валятся, как от ветра, также и от нерадивых людей. Поэтому, лучше будет чтобы закрытый был первый этаж»,- пояснила руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Лисаковск Надежда Патрикеева.

Несколько лет назад в этом здании погиб подросток. Видно, что оконные и дверные проемы трехэтажного дома закрыты. Однако, есть места где в здание очень легко попасть.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.