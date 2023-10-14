Дождь на Покров. Приметы 14 октября: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

фото pixabay.com
14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы.
14 октября оканчивались полевые работы. Считалось, что в этот день приходит зима.
Что принято делать в этот день:
На праздник Покров принято приходить в храмы, ставить свечи перед иконой Богородицы.
В этот день пекут булочки и пироги, которыми угощают всех родных, соседей и принято делиться с нуждающимися. Согласно поверью, щедрость и радушие в этот день приведут к достатку в следующем году.
Чего не следует делать в этот день:
На праздник Покрова запрещено ругаться и сквернословить, желать людям зла. Так можно накликать беду на себя и своих близких.
Нельзя в этот день ссориться и конфликтовать. На праздник нужно только думать и говорить о приятном, что веселит, а не угнетает.
Также не рекомендуется отказывать сватьям, в противном случае вы проведете три года в одиночестве.
В праздник нельзя напиваться и наедаться до отвала. Алкоголь в этот день под запретом.
На Покров брать деньги взаймы, значит весь год быть в долгах.
Чтобы в доме не было бедности весь год, нужно испечь блины и поделиться ими с другими.
Приметы 14 октября:
- Какой Покров — такая и зима будет.
- Если журавли улетели, это сулит ранний приход холодной зимы.
- Снег на покров обещает снег на Рождество и в Дмитриев день (8 ноября).
- Дождь на Покров обещает ненастную осень.
- День ясный и теплый — осень будет долгой и бесснежной до Михайлова дня (21 ноября).
Сны:
В ночь с 13 на 14 октября сны могут нести в себе психологические проблемы подсознания. Отсюда неприятные сновидения, возможны даже кошмары. Зацикливаться на них не стоит. После пробуждения необходимо представить, как страшный сон рассеивается.
Именины:
Василий, Григорий, Александра, Александр, Леонид, Михаил, Матвей, Алексей, Семен, Полина, Петр, Вячеслав.
Источник stavropolye.tv