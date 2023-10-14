Дождь на Покров. Приметы 14 октября: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

14 октября оканчивались полевые работы. Считалось, что в этот день приходит зима.

Что принято делать в этот день:

На праздник Покров принято приходить в храмы, ставить свечи перед иконой Богородицы.

В этот день пекут булочки и пироги, которыми угощают всех родных, соседей и принято делиться с нуждающимися. Согласно поверью, щедрость и радушие в этот день приведут к достатку в следующем году.

Чего не следует делать в этот день:

На праздник Покрова запрещено ругаться и сквернословить, желать людям зла. Так можно накликать беду на себя и своих близких.

Нельзя в этот день ссориться и конфликтовать. На праздник нужно только думать и говорить о приятном, что веселит, а не угнетает.

Также не рекомендуется отказывать сватьям, в противном случае вы проведете три года в одиночестве.

В праздник нельзя напиваться и наедаться до отвала. Алкоголь в этот день под запретом.

На Покров брать деньги взаймы, значит весь год быть в долгах.

Чтобы в доме не было бедности весь год, нужно испечь блины и поделиться ими с другими.

Приметы 14 октября:

Какой Покров — такая и зима будет.

Если журавли улетели, это сулит ранний приход холодной зимы.

Снег на покров обещает снег на Рождество и в Дмитриев день (8 ноября).

Дождь на Покров обещает ненастную осень.

День ясный и теплый — осень будет долгой и бесснежной до Михайлова дня (21 ноября).

Сны:

В ночь с 13 на 14 октября сны могут нести в себе психологические проблемы подсознания. Отсюда неприятные сновидения, возможны даже кошмары. Зацикливаться на них не стоит. После пробуждения необходимо представить, как страшный сон рассеивается.

Именины:

Василий, Григорий, Александра, Александр, Леонид, Михаил, Матвей, Алексей, Семен, Полина, Петр, Вячеслав.

Источник stavropolye.tv

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