Дождь пошёл в первый день зимы в Костанае

В Казахстан пришёл теплый Западный циклон из районов Черного моря, а с ним пришли и осадки.

В Костанае сегдня во второй половине дня пошёл дождь. Автомобили заметно снизили скорость, поскольку, дороги покрываются ледяной корочкой.

От + 5 до -35. Какой погода будет в декабре

Сегодня днем в Костанае была и плюсовая температура. В первый день зимы совсем не зимняя погода.

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