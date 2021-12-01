Дождь пошёл в первый день зимы в Костанае

Фото alau.kz
В Казахстан пришёл теплый Западный циклон из районов Черного моря, а с ним пришли и осадки.
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В Костанае сегдня во второй половине дня пошёл дождь. Автомобили заметно снизили скорость, поскольку, дороги покрываются ледяной корочкой.
От + 5 до -35. Какой погода будет в декабре
Сегодня днем в Костанае была и плюсовая температура. В первый день зимы совсем не зимняя погода.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области