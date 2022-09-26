Дождь со снегом прогнозируют синоптики в Костанае и области

В северной половине области ожидаются дождь с переходом в снег. На севере области туман.
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27 сентября ожидается ветер северо-западный, северный 9-14, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.
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Температура воздуха ночью 1-6, на юге области 11 тепла, на севере области 2 мороза, днем 3-8, на юге области 13 тепла.
В Костанае будет облачно, временами дождь с переходом в снег. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 5-7 тепла.
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