Разъяснили законодательство. Инцидент с актюбинскими болельщиками в Костанае прокомментировали полицейские

В департаменте полиции прокомментировали видео, которое распространяется в социальных сетях, по поводу действий актюбинских болельщиков перед футбольным матчем «Тобол Костанай – Актобе».
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В полиции сообщили, что за полчаса до начала матча болельщики «Актобе» возле ТРЦ «Плаза» предприняли попытку нарушения общественного порядка с применением пиротехнических средств.
Сотрудниками полиции своевременно пресечена эта попытка, с наиболее активными болельщиками проведена работа по разъяснению
законодательства о порядке проведения и организации спортивных и зрелищных мероприятий.
Кроме того, был организован досмотр зрителей на входе в «Тобол Арену», где проводился матч, с целью обнаружения и изъятия предметов, запрещенных на таких мероприятиях. В дальнейшем фактов нарушения общественного порядка допущено не было.
В полиции отметили, что меры административного воздействия не применялись, так как, для этого необходимо наличие в действиях всех необходимых субъективных и объективных признаков состава административного правонарушения.
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