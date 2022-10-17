Разъяснили законодательство. Инцидент с актюбинскими болельщиками в Костанае прокомментировали полицейские

В департаменте полиции прокомментировали видео, которое распространяется в социальных сетях, по поводу действий актюбинских болельщиков перед футбольным матчем «Тобол Костанай – Актобе».

В полиции сообщили, что за полчаса до начала матча болельщики «Актобе» возле ТРЦ «Плаза» предприняли попытку нарушения общественного порядка с применением пиротехнических средств.

Сотрудниками полиции своевременно пресечена эта попытка, с наиболее активными болельщиками проведена работа по разъяснению

законодательства о порядке проведения и организации спортивных и зрелищных мероприятий.

Кроме того, был организован досмотр зрителей на входе в «Тобол Арену», где проводился матч, с целью обнаружения и изъятия предметов, запрещенных на таких мероприятиях. В дальнейшем фактов нарушения общественного порядка допущено не было.

В полиции отметили, что меры административного воздействия не применялись, так как, для этого необходимо наличие в действиях всех необходимых субъективных и объективных признаков состава административного правонарушения.

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