Драка попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной во дворе одной из саун Костаная

Участниками её, изначально стали женщины, но, через время к ним присоединился и мужчина, что повлекло за собой более тяжкие последствия.

На кадрах видео, которое сейчас широко распространяется в социальных сетях, и охотно комментируется пользователями, видно, как во дворе частного строения, начинается драка между двумя женщинами. Третья участница, в ходе потасовки действует менее активно.

Борьба заканчивается через несколько секунд, когда в конфликт вмешивается спешно спустившийся со ступеней крыльца мужчина. Он бьёт женщину, которая противостояла двум незнакомкам, по лицу. Дерущиеся отпускают друг-друга, и тогда, мужчина наносит еще два удара рукой по лицу оппонентке, и один ногой ей в голову, когда она упала на колени. От этого женщина падает на спину, и лежит.

Позже, возле одной из машин, достается и сопернице пострадавшей. В чем причина конфликта, не сообщается, известно только, что пострадавшая, администратор сауны, а её противники, клиенты заведения. В областном полицейском Департаменте, в ответ на наш запрос пояснили, что по данному факту Южным отделом полиции начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В настоящее время в рамках проведения необходимых следственных действий назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть полученных телесных повреждений.

Участники конфликта установлены и задержаны.

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