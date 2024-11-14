Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело в отношении несовершеннолетнего в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает областной суд.

10 ноября в Костанае несовершеннолетний, находясь в общественном месте — в торгово-развлекательном центре в ходе ссоры с администратором киноцентра устроил драку.

Постановлением суда несовершеннолетний признан виновным в совершении административного правонарушения, но освобожден от административной ответственности на основании статьи 68 КоАП с применением к нему мер воспитательного воздействия виде ограничения в досуга и установления особых требовании к поведению несовершеннолетнего.

Ранее, сотрудник киноцентра также был наказан судом.

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