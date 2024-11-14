Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело в отношении несовершеннолетнего в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает областной суд.
10 ноября в Костанае несовершеннолетний, находясь в общественном месте — в торгово-развлекательном центре в ходе ссоры с администратором киноцентра устроил драку.
Постановлением суда несовершеннолетний признан виновным в совершении административного правонарушения, но освобожден от административной ответственности на основании статьи 68 КоАП с применением к нему мер воспитательного воздействия виде ограничения в досуга и установления особых требовании к поведению несовершеннолетнего.