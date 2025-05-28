Законом по вопросам оптимизации УК, УПК и УИК закрепляется уголовная ответственность за дропперство – «незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и переводов денег». Об этом сообщает пресс-служба Мажилиса Парламента РК.

В действующем законодательстве отсутствует правовое основание для привлечения дропперов к уголовной ответственности. Сегодня дропперы проходят как свидетели, а если умысел доказан – как соучастники по мошенничеству. Предлагаемые поправки содержат реальные сроки привлечения к уголовной ответственности дропперов. Так, за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счёту для них предусматривается лишение свободы на срок до трёх лет, а за незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счёта в пользу третьего лица – лишение свободы на срок до пяти лет.

Так называемых «дропповодов» будут привлекать за незаконное приобретение доступа к управлению банковским счётом с наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет. При этом к новой статье имеется примечание: лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьёй, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного уголовного правонарушения.

Холодный антициклон продолжит влияние. Прогноз на выходные Прогноз погоды по Казахстану на 29-31 мая представили синоптики Казгидромета. Холодный антициклон продолжит оказывать свое...