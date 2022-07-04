Другого комментария не будет. Полиция не сообщает подробности аварии с «Гелендвагеном»

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Костанае по улице Каирбекова.

Там автомобиль марки «Гелендваген» протаранил машину, ограждение и сам перевернулся. ДТП вызвало большой общественный резонанс. Однако, в полиции подробности ДТП не раскрывают. Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области. Нам ответили.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 ч.1 УК РК», — говорится в ответе пресс-службы ДП Костанайской области.

Ничего не известно ни об обстоятельствах этой аварии, ни о пострадавших.

21 июня нам также «сухо» ответили о происшествии, в котором пострадали трое детей.

Непонятно почему полиция не раскрывает подробностей по произошедшим фактам. Ответы на запросы журналистов остаются без подробностей. Ответ на них один «Проводится досудебное расследование».

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