Как костанайские полицейские комментируют происшествие, в котором пострадали трое детей

Ранее мы сообщали, что в больнице оказались трое детей с тяжёлыми травмами. Для них в социальных сетях объявлен сбор доноров.
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Мы запросили в пресс-службе ДП Костанайской области подробности происшествия. И вот такой ответ получили.
«По факту ДТП начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК», — говорится в ответе.
Где произошла авария, как пострадали дети? Больше полиция ничего не сообщает.
Известно, что дети в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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