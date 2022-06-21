Как костанайские полицейские комментируют происшествие, в котором пострадали трое детей

Ранее мы сообщали, что в больнице оказались трое детей с тяжёлыми травмами. Для них в социальных сетях объявлен сбор доноров.

Мы запросили в пресс-службе ДП Костанайской области подробности происшествия. И вот такой ответ получили.

«По факту ДТП начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК», — говорится в ответе.

Где произошла авария, как пострадали дети? Больше полиция ничего не сообщает.

Известно, что дети в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

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