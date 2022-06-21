USD 443.26
EUR 466.84
RUB 7.91
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Как костанайские полицейские комментируют происшествие, в котором пострадали трое детей

Как костанайские полицейские комментируют происшествие, в котором пострадали трое детей

Ранее мы сообщали, что в больнице оказались трое детей с тяжёлыми травмами. Для них в социальных сетях объявлен сбор доноров.

Мы запросили в пресс-службе ДП Костанайской области подробности происшествия. И вот такой ответ получили.

«По факту ДТП начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК», — говорится в ответе.

Где произошла авария, как пострадали дети? Больше полиция ничего не сообщает.

Известно, что дети в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Не обнаружила в кроватке. В районе Костанайской области искали ребёнка
Следующая новость

Сертификат на полтора миллиона тенге вручили родителям тройняшек в Костанае