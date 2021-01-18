ДТП с участием автомобиля пультовой охраны прокомментировали в полиции

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 18 января в 10:02 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что по улице Аль-Фараби произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что автомашина марки «Kia Rio», под управлением 62-летней местной жительницы, выезжая со второстепенной дороги совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ 2114», двигавшимся по главной дороге, следовал по улице Аль-Фараби в сторону ЖД вокзала. От удара «Kia Rio» совершила столкновение с автомашиной марки «Chevrolet Niva», под управлением 37-летнего водителя, который двигался по улице Аль-Фараби со стороны ЖД вокзала и поворачивал налево.

В результате ДТП пострадавших нет. Автомашины получили механические повреждения. По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.

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