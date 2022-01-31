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ДТП с участием двух «скорых» прокомментировали в ДП Костанайской области

kp.kz

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Авария случилась сегодня около 17.00. 

Одна скорая двигалась по улице Баймагамбетова в сторону КЖБИ на вызов. Двигалась на красный свет. Другая с Наримановской выезжала на зелёный.

Произошло столкновение.

Пострадавших нет.

Составлен протокол по ч 1 статьи 610 КоАП.

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