ДТП с участием двух «скорых» прокомментировали в ДП Костанайской области

Авария случилась сегодня около 17.00.

Одна скорая двигалась по улице Баймагамбетова в сторону КЖБИ на вызов. Двигалась на красный свет. Другая с Наримановской выезжала на зелёный.

Произошло столкновение.

Пострадавших нет.

Составлен протокол по ч 1 статьи 610 КоАП.

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