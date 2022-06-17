Два циклона объединятся. Чего ждать от погоды с 18-20 июня

Объединение двух циклонов, северо-западного и южного, сохранят неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.

Пройдут кратковременные дожди, 20 июня в горных районах юга ожидаются сильные дожди. Весь период по стране ожидаются грозы, град, шквал, усиление ветра.

На юге ожидается пыльная буря.

Основной фон температуры воздуха — на западе Казахстана ночью 12-23 тепла, днем 23-36 тепла, на северо-западе температура воздуха ночью 10-23 тепла, днем 23-33 тепла, на севере ночью 10-21 тепла, днем 25-32 тепла.

Небольшое повышение в центре республики ночью от 8-12, на юге 15-20 тепла, днем от 25-30, на юге 33 до 27-32, на востоке преобладающая температура воздуха ночью от 5-17 тепла, днем от 23-28.

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