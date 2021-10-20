Два миллиона казахстанцев хотят ревакцинировать в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса Парламента.

По словам Тугжанова, финансирование на ревакцинацию казахстанцев будет выделено из резерва Правительства. Ревакцинировать, в первую очередь, будут врачей, педагогов граждан старше 60 лет. Эта категория будет полностью обеспечена вакциной.

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В следующем году планируется охватить ревакцинацией около двух миллионов казахстанцев. В последующие годы будут ориентироваться на эпидситуацию, — сказал вице-премьер Ералы Тугжанов. Напомним, что Министерством здравоохранения выработаны подходы по ревакцинации казахстанцев против коронавируса. Введение дополнительной дозы рекомендуется через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации.

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