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Два миллиона казахстанцев хотят ревакцинировать в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса Парламента.
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По словам Тугжанова, финансирование на ревакцинацию казахстанцев будет выделено из резерва Правительства. Ревакцинировать, в первую очередь, будут врачей, педагогов граждан старше 60 лет. Эта категория будет полностью обеспечена вакциной.
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В следующем году планируется охватить ревакцинацией около двух миллионов казахстанцев. В последующие годы будут ориентироваться на эпидситуацию, — сказал вице-премьер Ералы Тугжанов. Напомним, что Министерством здравоохранения выработаны подходы по ревакцинации казахстанцев против коронавируса. Введение дополнительной дозы рекомендуется через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области