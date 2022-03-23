Два молодых человека погибли в аварии в Костанайской области

По информации пресс-службы ДП Костанайской области.

По сообщению пресс-службы ДП Костанайской области, 20 марта на автодороге Костанай-Аулиеколь 22-летний водитель управляя автомашиной «Лада Приора» не соблюдая скоростной режим, совершил столкновение с автомашиной «ЗИЛ».

В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир «Лада Приора» погибли на месте аварии. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД повлекшие смерть»

Напомним, об аварии сообщили читатели.

20 марта около 17.15 на развилке Федоровской трассы 25- летний водитель управляя автомашиной «Чан Ган» совершил столкновение с грузовой автомашиной. В результате ДТП 26-летний пассажир «Чан Ган» госпитализирован в больницу.

В области с 18 по 23 марта совершено 5 ДТП, в которых 13 человек пострадало, двое погибло.

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