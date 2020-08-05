Два провизорных центра в Костанае приостановили работу

В Костанае приостановили работу два провизорных центра в связи с сокращением количества заражённых коронавирусной инфекцией и пневмонией. Информацию опубликовали на официальной странице управления здравоохранения в Инстаграме.

Провизорные стационары закрыты на базе санатория «Дружба» и кожвендиспансера.

Напомним, ранее аким Костанайской области Архимед Мухамбетов высказался о стабилизации эпидемиологической ситуации.

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