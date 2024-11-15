Два раза не сдал — уволят? В РК хотят ужесточить нормы

Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана предложил закрепить на законодательном уровне право работодателей переводить или увольнять сотрудников, которые повторно не прошли проверку знаний по безопасности и охране труда, сообщает https://inbusiness.kz

Что предлагают изменить

Речь идёт о корректировке двух подзаконных актов, регулирующих обучение и оценку знаний по безопасности труда, а также управление профессиональными рисками.

Ключевая инициатива — установить чёткие последствия для работников, дважды не сдавших экзамен по охране труда. В числе возможных мер — перевод на нижеоплачиваемую должность либо расторжение трудового договора.

Кого коснутся изменения

Проверка знаний по безопасности труда обязательна для всех сотрудников — вне зависимости от должности, стажа и уровня образования. Это касается как рядовых работников, так и руководителей и лиц, ответственных за охрану труда.

Таким образом, потенциально новые нормы могут затронуть практически всех участников трудовых отношений.

Что говорит закон сейчас

В действующем Трудовом кодексе уже предусмотрены меры. При первом несдаче сотрудника отстраняют от работы без сохранения заработной платы. При повторном — работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор.

Однако, как отмечают юристы, на практике возникают сложности. Формулировка «может быть уволен» даёт работодателю право, но не обязанность, что создаёт неопределённость в дальнейших действиях.

Что изменится для работников

Предлагаемые поправки должны устранить этот пробел и прописать чёткий алгоритм: что делать работодателю после повторной несдачи экзамена.

При этом права работников сохраняются. Они смогут оспорить результаты проверки знаний, если были нарушения процедуры — например, неправильный состав комиссии или несоответствие экзамена установленной программе.

Можно ли оспорить увольнение

Если работодатель нарушит процедуру — например, уволит сотрудника после первой несдачи или не предоставит возможность пересдачи — такое решение может быть признано незаконным.

Работник вправе обратиться в суд с требованием восстановления на работе и компенсации за вынужденный прогул. Также споры могут рассматриваться в согласительной комиссии при работодателе.

Пока только рекомендация

Отмечается, что предложения общественного совета носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению. Окончательное решение будет принято профильными органами после рассмотрения инициативы.

Эксперты отмечают, что в случае принятия изменений проверка знаний по охране труда перестанет восприниматься как формальность и станет более значимым элементом трудовых отношений.