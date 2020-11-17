USD 429.44
EUR 508.63
RUB 5.59
  1. Home
  2. Новости
  3. Поджога не было. Установлены личности мужчин, тела которых нашли после…

Поджога не было. Установлены личности мужчин, тела которых нашли после пожара в Костанае

иллюстрированное фото из открытых источников

Vinkmag ad

13 ноября в городе Костанай при тушении пожара обнаружены два тела. Пожар произошел в районе Костанай-2, по улице Мостовая.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личности мужчин установлены, ими оказались жители города Костанай 35 и 48 лет.

На место выезжали сотрудники ДЧС Костанайской области, предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем, признаков поджога не имеется. Согласно предварительных данных смерть наступила в результате отравления окисью углерода.

В настоящее время для выяснения причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, два обгоревших тела обнаружили после пожара в Костанае.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Два рыбака утонули в Костанайской области
Следующая новость

Cокрытие новых случаев коронавируса объяснили в Минздраве