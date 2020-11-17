Поджога не было. Установлены личности мужчин, тела которых нашли после пожара в Костанае

13 ноября в городе Костанай при тушении пожара обнаружены два тела. Пожар произошел в районе Костанай-2, по улице Мостовая.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личности мужчин установлены, ими оказались жители города Костанай 35 и 48 лет.

На место выезжали сотрудники ДЧС Костанайской области, предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем, признаков поджога не имеется. Согласно предварительных данных смерть наступила в результате отравления окисью углерода.

В настоящее время для выяснения причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, два обгоревших тела обнаружили после пожара в Костанае.

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