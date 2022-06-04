Две дополнительные полосы движения появятся на перекрёстке в Костанае

Для более интенсивного движение транспортных средств Отделом ЖКХ акимата города совместно с ОДТИ ОАП УП города Костаная принято решение об устройстве дополнительных двух полос движения.

Они появятся на перекрестке улиц Дощанова-Мауленова.

В связи с этим с 4 июня предусмотрены работы по монтажу необходимых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки (без ограничений движения транспортных средств).

Планируется пустить транспорт по согласованной схеме с 6 июня.

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