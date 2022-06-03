USD 432.78
EUR 462.51
RUB 7.04
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Движение большегрузов на лето ограничили в Казахстане

Движение большегрузов на лето ограничили в Казахстане

lt.sputniknews.ru

Такое решение принято, чтобы сохранить дорожное полотно в летний период, передает zakon.kz.

«В соответствии с ежегодным сроком действия временных ограничений движения транспорта в целях сохранения дорожного полотна от разрушения введены ограничения движения транспортных средств массой более 8 тонн согласно климатической зоне», — сообщила пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

В ведомстве уточнили, что запрет действует в дневное время при температуре воздуха выше +25 °C и в соответствии с климатической зоной региона.

Отмечается, что данное ограничение движения действует для IV дорожно-климатической зоны – с 1 июня по 15 августа 2022 года, для V дорожно-климатической зоны – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

В IV климатическую зону входят: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

V климатическая зона включает: Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Карагандинскую (Жезказганский регион), Кызылординскую, Мангистаускую и Туркестанскую области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Информационное сообщение для СМИ РК о деятельности в день республиканского референдума и предшествующий ему день