Движение большегрузов на лето ограничили в Казахстане

Такое решение принято, чтобы сохранить дорожное полотно в летний период, передает zakon.kz.

«В соответствии с ежегодным сроком действия временных ограничений движения транспорта в целях сохранения дорожного полотна от разрушения введены ограничения движения транспортных средств массой более 8 тонн согласно климатической зоне», — сообщила пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

В ведомстве уточнили, что запрет действует в дневное время при температуре воздуха выше +25 °C и в соответствии с климатической зоной региона.

Отмечается, что данное ограничение движения действует для IV дорожно-климатической зоны – с 1 июня по 15 августа 2022 года, для V дорожно-климатической зоны – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

В IV климатическую зону входят: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

V климатическая зона включает: Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Карагандинскую (Жезказганский регион), Кызылординскую, Мангистаускую и Туркестанскую области.

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