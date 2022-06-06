Движение за снижение пенсионного возраста женщин пригрозило правительству голодовкой

tengrinews.kz
Представители движения за снижение пенсионного возраста для женщин Казахстана пригрозили правительству голодовкой в случае невыполнения их требований. Они направили министру труда и соцзащиты Тамаре Дуйсеновой обращение в блог на портале «Открытый диалог».
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Участницы движения требуют предоставить женщинам права выбора: выйти на досрочную полную пенсию с 58 лет или продолжить трудиться до 63 лет, общеустановленного срока выхода на пенсию с 2027 года.
«В случае, если не будет принято положительное решение, мы готовы пойти на крайние меры и объявить голодовку возле акиматов. Если же к нам будет предпринято задержание, объявим сухую голодовку. Мы понимаем, что это крайняя мера, но, отчаявшись, готовы на неё. Если для правительства и парламента досрочный выход женщин на пенсию с 58 лет – это цена вопроса, то для нас, женщин 60-х годов, – это цена жизни!» – говорится в обращении.
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова отметила, что уже прошли четыре заседания с представительницами движения и Национальной комиссии по делам женщин и семейной политике.
«Рассматривались данные по прогнозным размерам пенсий женщин при раннем выходе на заслуженный отдых с учётом их доходов и стажа участия в накопительной пенсионной системе, социальный статус и уровень доходов женщин старше 50 лет в различных секторах экономики, а также международный опыт по пенсионному обеспечению», – рассказала министр.
Тамара Дуйсенова отметила, что Минтруда сообщит о дате следующего заседания.
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