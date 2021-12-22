Движется антициклон с морозами. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Синоптики Казгидромета распространили прогноз погоды на 23-25 декабря.

Северо-западный циклон принес осадки и повышение температуры воздуха практически на всей территории Казахстана. Однако наслаждаться теплом казахстанцы будут недолго – с запада уже движется антициклон.

Но к радости жителей южных регионов, понижение температуры воздуха ожидается, по большей части, на западе и севере страны. Здесь столбики термометров в ночные часы опустятся до 20-28 градусов мороза.

На южные же области нашей республики будет влиять циклон из районов Узбекистана.

Он хоть и принесет осадки, но по в основном в виде дождя, и сохранит довольно высокие, для декабря, значения температуры.

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