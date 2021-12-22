Движется антициклон с морозами. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Фото ALAU.KZ
Синоптики Казгидромета распространили прогноз погоды на 23-25 декабря.
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Северо-западный циклон принес осадки и повышение температуры воздуха практически на всей территории Казахстана. Однако наслаждаться теплом казахстанцы будут недолго – с запада уже движется антициклон.
Но к радости жителей южных регионов, понижение температуры воздуха ожидается, по большей части, на западе и севере страны. Здесь столбики термометров в ночные часы опустятся до 20-28 градусов мороза.
На южные же области нашей республики будет влиять циклон из районов Узбекистана.
Он хоть и принесет осадки, но по в основном в виде дождя, и сохранит довольно высокие, для декабря, значения температуры.
COVID-2019 в Казахстане
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