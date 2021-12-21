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Видео сильного дождя на трассе сняли жители Костанайской области

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Костанайцы прислали видео сильного дождя на трассе. В Костанайского области. Синоптики сегодня распространили штормовое предупреждение.

Водителей просили оставаться дома из-за непогоды.

Позже полицейские распространили информацию о закрытии трасс.

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