Видео сильного дождя на трассе сняли жители Костанайской области

Костанайцы прислали видео сильного дождя на трассе. В Костанайского области. Синоптики сегодня распространили штормовое предупреждение.

Водителей просили оставаться дома из-за непогоды.

Позже полицейские распространили информацию о закрытии трасс.

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